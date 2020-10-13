В нескольких городах Украины взбунтовались и отказались выполнять рекомендации Министерства образования и науки

В частности, городские власти Харькова, Николаева, Черновцов и Житомира не хотят досрочно отправлять школьников на каникулы из-за разбушевавшейся пандемии, передает "Сніданок з 1+1".

Так, директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко заявила, что рекомендации и.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета о том, чтобы школьники ушли на каникулы от 15 до 30 октября, "пока остаются только рекомендациями".

Она подчеркнула: до официального решения Кабинета министров или Министерства образования, харьковские школьники будут учиться в обычном режиме.

В то же время и.о. городского головы Черновцов Василий Продан также заявил, что город решил не отправлять учеников школ на каникулы с 15 октября. Он объяснил такое решение тем, что в Черновцах нет вспышки коронавируса.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин на брифинге сообщил, что в городе также раньше времени не будут отправлять на осенние каникулы учащихся школ. Планируется, что начнутся каникулы с 22 октября.

Кроме того, к ним присоединились власти Николаева, которые не будут рекомендовать школам начинать осенние каникулы с четверга, 15 октября. Отдыхать ученики и учителя будут, как и планировалось ранее, с 22 октября.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

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