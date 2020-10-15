В Киеве в течение последних 9 месяцев из больниц уволились более 7 тысяч работников

Как передает Politeka, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Так, по его словам, по состоянию на сегодняшний день в больницах находятся 1797 пациентов с COVID-19, 405 из них - в тяжелом состоянии. Только за последние 9 месяцев, как рассказал Кличко, из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников.

"В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1797 больных коронавирусом. Из них 33 ребенка. 405 пациентов - в тяжелом состоянии. 571 больной получает кислородную поддержку. 19 - под аппаратами ИВЛ. Еще 143 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат у 648 больных", - сообщил Кличко.

Также мэр столицы рассказал, что за время пандемии в Киеве массово увольнялись работники медучреждений.

"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Причины увольнения медиков - разные. Одной из весомых причин является и пандемия", - сообщил Кличко.

По состоянию на сегодняшний день в столичных медучреждениях, по словам Кличко, есть почти 7,5 тысячи вакансий, но выпускники вузов не спешат идти работать в коммунальные больницы.

Как известно, в Украине в марте 2020 года объявили карантин в связи с пандемией коронавируса. За последние месяцы карантин неоднократно продлевали, в последний раз - до 31 декабря 2020 года. Сейчас Украина разделена на карантинные "зоны" - для разных регионов предусмотрены разные ограничения. При этом для всех "зон" сохраняется правило соблюдения дистанции и ношения масок в общественных местах.

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