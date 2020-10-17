Россия снова активно завозит оружие и военную технику на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

О наращивании боевых возможностей оккупантов со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает Минобороны.

Так, разведка показала, что под командованием ВС РФ на захваченные территории украинского Донбасса перекидывают вооружение для танковых подразделений боевиков. Так, танка Т-64, исчерпавшие ресурс эксплуатации, заменяют российскими танками Т-72Б.

В свою очередь, танки Т-64 собираются размещать на специальных площадках для демонстрации того, что боевики якобы выполняют Минские договоренности об отводе тяжелой техники от линии соприкосновении на Донбассе.

Заметим, что ранее на оккупированной территории Луганской области обнаружили российскую технику.

В частности, 51 единица вооружения российских войск была замечена на четырех полигонах. Из них семь танков заметили возле жилого массива в поселке Хрустальный. Это может указывать на то, что боевики готовятся к активным боевым действиям.

Соответствующие данные представлены в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 14 октября.

Также ранее сообщалось, что боевики стянули к линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение. В частности, были замечены - танки, реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка".

Напомним, российские войска привели в полную боевую готовность на Донбассе: тревожные данные Минобороны.

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