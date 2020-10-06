У боевиков проходят учения под руководством ВС РФ

Боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, украинская разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Известно, что на оккупированных территориях начались учения, и всем этим процессом руководит командование Вооруженных сил РФ.

В Минобороны сообщают, что на едином оперативном фоне на оккупированном Донбассе были начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск.

"Они приведены в боевую готовность "Полная" (по учениям). На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов", - информируют в Министерстве обороны.

Также в ГУР Минобороны отметили, что противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Как известно, с 27 июля 2020 года на Донбассе действует всеобъемлеющее перемирие, в рамках которого обеим сторонам конфликта запрещается использовать любое вооружение, нарушать режим тишины, применять снайперов и разведку, в том числе дроны.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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