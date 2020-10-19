Ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена
Об этом сообщил украинский военнослужащий, тоже экс-пленник Алексей Кодьман на личной странице в Facebook. Кроме того, журналист и волонтер Моника Андрушевская уточнила в Facebook, что военный скончался из-за проблем с сердцем.
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"У Украины опять непоправимые потери. Сегодня отошел в вечность Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года", – написал Кодьман.
Тем временем, журналистка Моника Андрушевская рассказала, что жена умершего солдата осталась одна с двумя детьми.
"Чтобы говорить об этой трагедии, трудно найти слова. Невозможно описать, что сейчас происходит в семье Кима. Все, кто общался с семьями заложников, знают, как жена Елена просто выгрызала своего мужа из плена – звонками, сообщениями, встречами. Ей было трудно, иногда почти невозможно, на грани нервного срыва. Но она всегда знала, что должна это делать ради семьи и двух сыновей, младшему из которых было всего 8 лет. Вечная память. Герои не умирают", – написала журналистка в сети.
Андрушевская и Кодьман попросили неравнодушных помочь семье умершего солдата.
Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда 8 украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию. Боец ВСУ вернулся из плена 29 декабря 2019 года.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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