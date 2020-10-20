На Кировоградщине живет пара с разницей в возрасте в 55 лет и воспитывает двоих детей

Как передает Politeka.net, свою невероятную историю счастливая семья рассказала в программе "Стосується кожного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

23-летняя Татьяна Трофимлюк и 78-летний Иван Захарко долгое время жили по соседству. Мужчину бросила жена и один момент он заболел. Татьяна начала ухаживать за ним и кормит. Уже через месяц Иван предложил ей переехать к нему.

"Жена бывшая… Она забрала у него машину… я зашла когда-то, здесь ничего не было, она все забрала и уехала. Она поступила по-свински." - поделилась Татьяна.

Пара уже три года живут вмести в любви и радости. За это время у них появилось две дочки.

"Сейчас я счастлива, у меня двое детей, человек любимый есть. Мне больше ничего не нужно" - рассказала Татьяна.

Влюбленные столкнулись с непониманием у соседей: односельчане не разделяют такую связь Татьяны и Николая. Многие думают, что девушка живет с пенсионером исключительно из-за материальной выгоды и хочет забрать его дом.

Напомним, женщина не отказалась от сына-инвалида и 60 лет носит его на руках.

Ранее Politeka сообщала, что 60-летняя женщина нашла настоящую любовь и родила прекрасную дочь.

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