Несколько лет назад история женщины, которая в 60 лет родила ребенка, всколыхнула практически весь мир, а сейчас ребенку уже 5 лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, москвичка Галина Шубенина родила дочь в возрасте 60 лет. Тогда женщина столкнулась с разной реакцией общества - некоторые утверждали, что рожая в таком возрасте, ребенок будет много болеть или будет иметь какую-то патологию. Однако Галина относилась к критике совершенно спокойно и говорила о том, что шла на этот поступок вполне сознательно.

Еще в молодости Галина познакомилась с мужем и влюбилась в него, а потом родила от него сына. Однако вскоре пара разошлась.

Женщина сама воспитывала сына. Когда ей было 50 лет, она снова почувствовала себя любимой. У нее начался роман с мужчиной, который моложе ее на 8 лет. Однако в этот же момент случается горе - умер сын Галины. Новый муж поддерживал любимую, а впоследствии они решили пожениться. После замужества Галина задумалась о ребенке. Врачи до последнего отговаривали ее, но она была непреклонна в своем решении.

В 2015 году Галина родила девочку, которую назвали Клеопатрой. Сейчас ей уже 5 лет, она растет очень жизнерадостной девочкой. По развитию она ни сколько не уступает своим ровесникам. Девочка любит ходить в детский сад и танцевать. В саду ее всегда хвалят и ставят в пример.

Галина поделилась, что у нее и мужа довольно скромные заработок и пенсии, но в любом случае для них главное - семейное счастье.

Напомним, "женщина прекрасна в любом возрасте": 50-летняя украинка стала участницей конкурса красоты, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, ученые вычислили, в каком возрасте женщины самые красивые.

Также Politeka писала, что одесская Барби ошеломила видом без макияжа.