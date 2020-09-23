Несколько лет назад история женщины, которая в 60 лет родила ребенка, всколыхнула практически весь мир, а сейчас ребенку уже 5 лет
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.
Так, москвичка Галина Шубенина родила дочь в возрасте 60 лет. Тогда женщина столкнулась с разной реакцией общества - некоторые утверждали, что рожая в таком возрасте, ребенок будет много болеть или будет иметь какую-то патологию. Однако Галина относилась к критике совершенно спокойно и говорила о том, что шла на этот поступок вполне сознательно.
Еще в молодости Галина познакомилась с мужем и влюбилась в него, а потом родила от него сына. Однако вскоре пара разошлась.
Женщина сама воспитывала сына. Когда ей было 50 лет, она снова почувствовала себя любимой. У нее начался роман с мужчиной, который моложе ее на 8 лет. Однако в этот же момент случается горе - умер сын Галины. Новый муж поддерживал любимую, а впоследствии они решили пожениться. После замужества Галина задумалась о ребенке. Врачи до последнего отговаривали ее, но она была непреклонна в своем решении.
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В 2015 году Галина родила девочку, которую назвали Клеопатрой. Сейчас ей уже 5 лет, она растет очень жизнерадостной девочкой. По развитию она ни сколько не уступает своим ровесникам. Девочка любит ходить в детский сад и танцевать. В саду ее всегда хвалят и ставят в пример.
Галина поделилась, что у нее и мужа довольно скромные заработок и пенсии, но в любом случае для них главное - семейное счастье.
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