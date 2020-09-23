Бесстрашная украинка после смерти мужа отправилась на фронт

Историю мужественной Юлии Кириловой рассказал ветеран АТО передает, ВАТРА.

Война для Юли началась в 14 ом, когда в пекле боев под Степановкой погиб ее муж. Потом волонтерство и наконец добровольцем пришла в 25ОМПБ.

"В марте 16 го я принял отдельный взвод разведки и с удивлением обнаружил в его составе разведчика-гранотометчика Юлю Кирилову. Совсем еще девчонка подумал я … и ошибся", - рассказал ветеран АТО.

По его словам, мужеству и героизму девушки может позавидовать любой боец.

"Когда я ставил задачу, здоровенные перепуганные дядьки просто в истерике отказывались выходить за НОЛЬ, в то же время Юлька бесстрашно рвалась в бой, частенько приходилось ее сдерживать. Силе духа этой девочки могли позавидовать многие бойцы", - отметил командир Юли.

По его словам, пребівание на фронте не обошлось для девушки бесследно.

"Юлия Кирилова не имеет ни одной госсударственной награды, зато имеет третью группу инвалидности, серьезно подорванное здоровье и наше безграничное уважение и благодарность. Спасибо тебе дочка, за спасенные жизни моих парней, земной поклон тебе Малая, сколько буду жить не устану молить Всевышнего о тебе, девочка-воин!", - восхитился героической службой Юлии ее командир.

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

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