Украинским школьникам намерены запретить пользоваться технологичными гаджетами на территории учебных заведений
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из законопроекта № 4226, который размещен на сайте Верховной рады Украины.
В в случае принятия документа, будет запрещено использование гаджетов во время учебного процесса. Причем речь касается не только мобильных телефонов, но и всех технологических устройств, позволяющих выйти в интернет. Учащиеся не смогут пользоваться такими приспособлениями во время уроков или на парах.
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Мнения украинцев по целесообразности данного закона разделились. Многие поддержали такую инициативу, но были и те, кто выступил такого нововведения.
"А мы, как раньше учились? Ходили в библиотеки, писали, читали, переписывали, делали рефераты от руки, что то знали...", "Пусть сначала вернут нормальную программу обучения,а не та что сейчас", "Можно вернуться к счетам и логарифмической линейке...Ностальджи!", "Да. Умни все. И как это будет выглядеть. Будут сидеть на дверях с автоматами и шмонать учащихся по карманах у мальчиков и косметичках у девочек .. Бред какой-то", "Запретить немедленно и, как раньше, по библиотекам рефераты писать, и лабораторные роботы, а ещё учить высаживать деревья, убирать в парках, в школе окна и плинтуса мыть, вот тогда будет толк и наука", "
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