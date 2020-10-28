В Украине нужно внедрить институт гражданства
Как передает Politeka.net, с таким предложением выступила актриса Ирма Витовская на своей страничке в Facebook.
По ее словам, тем, кто не сможет сдать экзамены на подтверждение того, что он украинец нужно будет выдавать "серые" паспорта.
"С широким наступлением просвещения и культуры на всех уровнях по воспитанию гражданина. Политическое образование, начиная с младших классов и с усиленным изучением в последних! История и искусствоведение из садиков до окончания школ! Институт гражданства, ибо каюк. Хотя бы временно, лет на 15", - отметила Витовская.
"Все, кто проголосовал за колоборантов, адептов хайпа и совков, должны быть лишены права голоса. На правах интервентов... сознательных или известных. Как может голосовать человек, ненавидящий страну, ее потери, ее право на существование?", - возмутилась актриса.
По словам Витовской, украинцам, которые не пройдут тест, можно ставить диагноз.
По словам Витовской, украинцам, которые не пройдут тест, можно ставить диагноз.
"Серый" паспорт будет подлежать обмену только после выполнения требований по основам считаться гражданином! Человек, который не может ответить на элементарные базовые вопросы может в конце концов, считаться по медицинским показателям, например, как "умственное развитие не соответствует возрасту", - подытожила актриса, но не привела примеров вопросов, благодаря которым можно будет определить настоящего украинца.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
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Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.