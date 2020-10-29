Женщиной, устроившей в маршрутке Славянска скандал из-за украинского языка, оказалась кандидат в депутаты местного горсовета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, оказалось, что спор в общественном транспорте из-за государственного языка устроила кандидат в депутаты Славянского городского совета от пророссийской партии "Наш край" Валентина Павлова.

В комментариях отметили, что в такой развязке нет ничего удивительного.

"Кто удивлен?", "Это ужасно на самом деле", "Ничего удивительного", "Это, между прочим, проявление нацизма (унижение другого языка). За это ее судить нужно", - пишут под публикацией.

Ранее сообщалось, что в одной из городских маршруток Славянска в Донецкой области произошел скандал. В частности, женщине устроили травлю только за то, что она на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров из-за неправильного ношения маски. После этого две особо агрессивные женщины вступили в перепалку с украиноязычной пассажиркой.

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, говорю, да!" - воскликнула одна из них.

По итоге кандидат в депутаты вышла на своей остановке, после чего на украиноязычную пассажирку продолжили "наезжать" другие защитники "русского мира".

Напомним, что в Одессе наказали учительницу, устроившую буллинг девочке за украинский язык.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык.

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.