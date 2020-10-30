А вы бы хотели чтобы Украина вновь стала ядерной державой?

Министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский оценил возможность возобновление Украиной статуса ядерной державы

Свой комментарий чиновник дал в интервью "РБК Украина".

После вопроса Владимира Зеленского в опросе на выборах о Будапештском меморандуме многие эксперты уже начали говорить, что это определенный намек руководства Украины на восстановление собственного ядерного потенциала. Усурский такие предположение опроверг:



"У нас на сегодняшний день нет таких возможностей (о восстановлении ядерного статуса - ред.), да и нет в этом абсолютно никакой необходимости. Мы имеем обязательства перед международным сообществом, которых, безусловно, будем придерживаться. Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность", - пояснил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может задействовать ядерное оружие на любую атаку.

В документе говорится, что Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства, а само решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.



