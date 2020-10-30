Министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский оценил возможность возобновление Украиной статуса ядерной державы
Свой комментарий чиновник дал в интервью "РБК Украина".
После вопроса Владимира Зеленского в опросе на выборах о Будапештском меморандуме многие эксперты уже начали говорить, что это определенный намек руководства Украины на восстановление собственного ядерного потенциала. Усурский такие предположение опроверг:
"У нас на сегодняшний день нет таких возможностей (о восстановлении ядерного статуса - ред.), да и нет в этом абсолютно никакой необходимости. Мы имеем обязательства перед международным сообществом, которых, безусловно, будем придерживаться. Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность", - пояснил министр.
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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может задействовать ядерное оружие на любую атаку.
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