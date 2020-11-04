Нацгвардеец Виталий Макрив ничем не отличается от других бойцов ВСУ на Донбассе

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Евгений Хурсин на своей страничке в Facebook.

По его словам, столь пристальное внимание к Маркиву не оправдано.

"Друзья поясните, пожалуйста, в чем именно героизм нацгвардейца, гражданина Италии, Маркива? И чем его заслуги (или достижения) перед народом Украины и чем они отличаются от заслуг тысяч граждан Украины, которые также являются участниками боевых действий на Донбассе?", - задается вопросом журналист.

Виталия Маркив

По его словам, Владимиру Зеленскому стоило бы заняться другими делами в стране нежели Виталием Макривым.

"Почему столько пафоса в этой истории и почему этому уделяет столько времени Президент и министр внутренних дел, у которых по идее очень много проблем и дел, которыми надо заниматься в Украине? Вот искренне интересно", - подытожил Хурсин.

Напомним, итальянский суд приговорил бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, однако украинская сторона настаивала на пересмотре решения и 3 ноября решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив был освобожден от всех обвинений.

Напомним, раскрыта правда о вмешательстве Порошенко в дело нацгвардейца Маркива: «спланированное уничтожение».

Как сообщала Politeka, приговор Маркиву: Италия объявила охоту на еще одного украинца, детали скандала.

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