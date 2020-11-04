А как вы отреагировали на освобождение украинца?

Нацгвардеец Виталий Макрив ничем не отличается от других бойцов ВСУ на Донбассе



Как передает Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил журналист Евгений Хурсин на своей страничке в Facebook.



По его словам, столь пристальное внимание к Маркиву не оправдано.



"Друзья поясните, пожалуйста, в чем именно героизм нацгвардейца, гражданина Италии, Маркива? И чем его заслуги (или достижения) перед народом Украины и чем они отличаются от заслуг тысяч граждан Украины, которые также являются участниками боевых действий на Донбассе?", - задается вопросом журналист.

По его словам, Владимиру Зеленскому стоило бы заняться другими делами в стране нежели Виталием Макривым.





"Почему столько пафоса в этой истории и почему этому уделяет столько времени Президент и министр внутренних дел, у которых по идее очень много проблем и дел, которыми надо заниматься в Украине? Вот искренне интересно", - подытожил Хурсин.