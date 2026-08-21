Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 серпня вводять в суботу через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Тривалість графіків відключення світла у Чернігівській області на 22 серпня залежатиме від конкретної адреси та ділянки електромережі, на якій проводитимуть заплановані роботи. Бажано завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Також варто врахувати час знеструмлення під час планування побутових справ, які потребують використання електроприладів.
За оприлюдненою інформацією АТ «Чернігівобленерго», планове обмеження в суботу передбачене у місті Остер. Тут за окремими адресами електропостачання планують обмежити з 09:00 до 18:00. До переліку адрес, які потрапили під планові обмеження, увійшли вулиці:
- А.О. Грановського — 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9
- Воскресенська — 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А, 4, 6, 8
- Коцюбинського — 27
- Левка Лук'яненка — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8
- Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37
- Незалежності — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 5, 6, 7, 8, 9
- Ярослава Мудрого — 100, 102, 104, 106, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98
Також лектропостачання за окремими адресами планують обмежити в населеному пункті Мена з 08:00 до 19:00 години. Знеструмлення стосуватимуться окремих будинків на вулицях:
- 1-й Польовий — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 2а, 15а
- 1-й Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 2-й Європейський — 5, 7
- 2-й Польовий — 2, 4, 6, 7, 9, 23
- 2-й Просужого — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1а
- 3-й Просужого — 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 24а
- Андрейченка Максима — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 38а
- Армійська — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1д, 1І, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 7а, 1/1, 25а, 58а
- Банкова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 9а
- Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 24а
- Весняний — 1, 2
- Героїв АТО — 1, 5, 7, 9, 13, 1А, 3А, 9А
- Гетьмана Мазепи — 3
- Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29
- Гетьманська — 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102в, 102а, 102, 104, 106а, 106, 108, 110, 114а, 114, 116, 116А, 118, 118а, 120а, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 91а
- Гімназійна — 5
- Григорія Кочура — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 2а, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 103, 105, 107, 109, 10а, 16а, 18А, 49а
- Європейська — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 7а, 8а
- Європейський — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- Козацька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2а, 16а
- Левка Симиренка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17а
- Молодіжна — 16, 18
- Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Набережний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Олеся Гончара — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 3а, 19в, 25а
- Піщанівська — 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103а, 103, 10а, 10б, 15а, 18а, 26а, 52А, 53а, 56а, 57а, 57б, 63а, 65а, 65б, 93а
- Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 34а
- Поштовий — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 10а
- Приозерна — 2, 3, 4, 5
- Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 33а, 69а
- Робітнича — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 39а, 60а, 79а, 80а
- Робітничий — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 20, 22, 3а, 5а
- Романа Ратушного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 25а
- Сергія Титаренка — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 6а, 16а, 20а, 27а, 27б, 31а, 3/6, 4/1, 41А, 45а, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47ж, 47з, 47и, 49а, 53А, 55а, 6/28, 6/5, 6/64
- Сіверський шлях — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 26, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 44, 46, 50, 44а, 48А
- Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж, 15з, 15и, 15л, 15м, 15н, 15о, 16а, 16б, 16в, 19а, 21а, 30а, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 36в, 37А, 39а, 39б
- Сонячний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
- Чернігівський шлях — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 5А, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 11/2, 11/1, 116, 15а, 18/4, 18/3, 69а, 85А, 85в, 98А
- Шкільна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4а, 24а
- Шкільний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а
- Щасливий — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23
- Ярослава Смецького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 17а, 21а, 47а.
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