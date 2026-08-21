Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 червня є необхідними для забезпечення стабільної роботи електросистеми.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 серпня вводять в суботу через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Тривалість графіків відключення світла у Чернігівській області на 22 серпня залежатиме від конкретної адреси та ділянки електромережі, на якій проводитимуть заплановані роботи. Бажано завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Також варто врахувати час знеструмлення під час планування побутових справ, які потребують використання електроприладів.

За оприлюдненою інформацією АТ «Чернігівобленерго», планове обмеження в суботу передбачене у місті Остер. Тут за окремими адресами електропостачання планують обмежити з 09:00 до 18:00. До переліку адрес, які потрапили під планові обмеження, увійшли вулиці:

А.О. Грановського — 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9

Воскресенська — 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А, 4, 6, 8

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 5, 6, 7, 8, 9

Ярослава Мудрого — 100, 102, 104, 106, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98

Також лектропостачання за окремими адресами планують обмежити в населеному пункті Мена з 08:00 до 19:00 години. Знеструмлення стосуватимуться окремих будинків на вулицях:

1-й Польовий — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 2а, 15а

1-й Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

2-й Європейський — 5, 7

2-й Польовий — 2, 4, 6, 7, 9, 23

2-й Просужого — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1а

3-й Просужого — 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 24а

Андрейченка Максима — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 38а

Армійська — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1д, 1І, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 7а, 1/1, 25а, 58а

Банкова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 9а

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 24а

Весняний — 1, 2

Героїв АТО — 1, 5, 7, 9, 13, 1А, 3А, 9А

Гетьмана Мазепи — 3

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29

Гетьманська — 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102в, 102а, 102, 104, 106а, 106, 108, 110, 114а, 114, 116, 116А, 118, 118а, 120а, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 91а

Гімназійна — 5

Григорія Кочура — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 2а, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 103, 105, 107, 109, 10а, 16а, 18А, 49а

Європейська — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 7а, 8а

Європейський — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Козацька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2а, 16а

Левка Симиренка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17а

Молодіжна — 16, 18

Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Набережний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Олеся Гончара — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 3а, 19в, 25а

Піщанівська — 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103а, 103, 10а, 10б, 15а, 18а, 26а, 52А, 53а, 56а, 57а, 57б, 63а, 65а, 65б, 93а

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 34а

Поштовий — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 10а

Приозерна — 2, 3, 4, 5

Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 33а, 69а

Робітнича — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 39а, 60а, 79а, 80а

Робітничий — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 20, 22, 3а, 5а

Романа Ратушного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 25а

Сергія Титаренка — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 6а, 16а, 20а, 27а, 27б, 31а, 3/6, 4/1, 41А, 45а, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47ж, 47з, 47и, 49а, 53А, 55а, 6/28, 6/5, 6/64

Сіверський шлях — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 26, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 44, 46, 50, 44а, 48А

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж, 15з, 15и, 15л, 15м, 15н, 15о, 16а, 16б, 16в, 19а, 21а, 30а, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 36в, 37А, 39а, 39б

Сонячний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Чернігівський шлях — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 5А, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 11/2, 11/1, 116, 15а, 18/4, 18/3, 69а, 85А, 85в, 98А

Шкільна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4а, 24а

Шкільний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а

Щасливий — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 17а, 21а, 47а.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.