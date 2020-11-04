Продюсер сравнил скорость подсчетов голосов после выборов в Украине и США, отметив непрофессионализм Украины
Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк написал на личной странице в Facebook, что Украина безнадежно отстала в подсчете голосов и проведению выборов, что было продемонстрировано на местных выборах. Тем временем в США все через несколько часов посчитали.
"Украина безнадежно отстала от развитых стран в скорости обнародования результатов выборов. Смотрим, как результаты в США становятся известными через несколько часов после закрытия участков. Почему у нас такое невозможно? Во время мобильных телефонов и интернета?" – возмутился продюсер.
Он уточнил, что когда-то работал на избирательном участке и все голоса там были подсчитаны уже спустя несколько часов после завершения голосования. При этом результаты выборов также были обнародованы с существенной задержкой.
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"Я однажды был членом избирательной комиссии на избирательном участке. И уже через пару часов после закрытия участка мы все посчитали! Почему у нас так долго "считают" результаты голосования?" – подытожил он.
Также ранее сообщалось, что продюсер Игорь Кондратюк выступил за полное прекращение отношений с Российской Федерацией.
"Я считаю, что по соседству есть государство, с которым надо разорвать все отношения. Не это является мотивом, но это имеет значение", - заявил продюсер.
Напомним, Кондратюк раскрыл суть "русской души" среди артистов.
Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.
Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.