На вооружение ВСУ передали мощные огнеметы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

На испытаниях специалистами государственного научно-исследовательского Института химических продуктов они показали себя с лучшей стороны. Огнеметы способны поражать противника с расстояния один километр.

Как рассказал директор института Владимир Щербань, реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уже взяла на вооружение первый мультикоптер отечественного производства. Аппарат Windhover был разработан специалистами в Одессе и уже получил сертификацию.

Этому аппарату не страшны ни шквальный ветер, ни повышенная влажность, ни обморожение и обледенение.

Также украинская армия получила модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, который обновили и улучшили специалисты со Львова.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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