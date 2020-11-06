Популярный блогер и журналист Айдер Муждабаев призвал украинские власти безжалостно штрафовать всех, кто нарушает масочный режим

На фоне прогрессирующей пандемии и огромного количества новых заражений в сутки автор считает необходимым наказывать всех, кто игнорирует опасность и ставит под угрозу жизнь других людей. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Я не Зеленский, Шмыгаль и не Аваков, но идея есть. Надо начать штрафовать абсолютно всех, кто без масок - в транспорте, в магазине, в любом общественном пространстве. Или в маске, но над ней нос дебила торчит. Штрафовать безжалостно, тотально и на большие деньги. Нужен для этого временный закон - ВР его срочно принять. Надо в эти дни, когда мы на грани национальной гуманитарной катастрофы (я не преувеличиваю), задействовать патрульную полицию, Нацгвардию и кого угодно, кто имеет право задерживать нарушителей и их штрафовать. Пусть это выглядит даже как облава. Плевать. Сейчас - пусть. Счет идет на тысячи жизней ни в чем не повинных украинцев. Точнее, виновных только в том, что какая-то человекоподобное тупое, безответственное, преступное животное не имеет ничего против того, чтобы его казнят», – эмоционально отметил журналист.

Муждабаев уверен: если не будет суровейших мер наказания нарушителей, то никакие медики, больницы и Минздрав не справятся с потоком больных, а люди сначала сотнями, а потом и тысячами начнут умирать дома.

«Да, я – за репрессии, когда один угрожает смертью другом и невинному. Призываю Президента, Правительство, Верховную Раду, МВД в жестких действий против тех, кому безразличны чужие життя и вообще Украины. Извините, накипело. И я, честно, реальной альтернативы этому пути не вижу», – подчеркнул он.

Слова Айдера вызвали огромный резонанс среди читателей, многие из которых остались, мягко говоря, не в восторге от такой позиции автора. В результате он еще одним постом ответил всем хейтерам:

«Призываешь полицию массово штрафовать за НЕ ношение / ненадлежащее ношение масок в общественных местах = "призываешь к диктатуре Авакова». Ладно, комментаторы. Я вас услышал. Сейчас просто нажмите в себя «Сохранить» и перейдите далее. (Пост для чтения во время смерти ваших родных и близких.)».

Напомним, Юрий Романенко рассказал, что будет, если игнорировать маски и тесты.

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