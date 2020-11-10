В ВСУ рассказали о фронтовой истории любви семьи украинских защитников

В рядах 93 ОМБр "Холодный Яр" ВСУ несут службу супруги Руслан и Даниэла Гвоздецкие, которые не смогли друг без друга даже на войне. Историю их любви опубликовала "Армия Inform".

Руслан Гвоздцецкий родился и вырос в Одессе. После завершения обучения в профессиональном лицее энергетических технологий парень в декабре 2015 года начал срочную службу. Впоследствии он решил перейти в боевую часть и в 2017 году подписал соответствующий контракт с ВСУ. Через пять дней после этого он уже отправился на фронт.

Боевое крещение защитник принял под Гранитным. Там он нес служу в течение восьми месяцев под минометными обстрелами. А с октября 2018 до середины 2019 Гвоздецкий выполнял боевые задачи на шахте "Бутовка".

Поскольку времени на отдых и личную жизнь у военных крайне мало, свою будущую судьбу Даниэлу парень нашел в соцсетях.

Полгода пара общалась, переписываясь и созваниваясь по телефону. Общие интересы, мысли и взгляды на жизнь все сильнее привлекали молодых людей. Наконец Руслан решился познакомиться с девушкой вживую. Ради этого командование даже дало ему трехдневный отпуск.

Парень поехал в Днепр, где жила Дана, и в первую же встречу влюбился. Даниэла ответила ему взаимностью, и уже через шесть месяцев пара поженилась. Вскоре у них родилась дочь Алевтина, которой сейчас уже исполнилось четыре года.

Как рассказала Даниэла, она– из интернациональной семьи (мама – армянка, а отец – серб), впрочем считает себя украинкой: ведь родилась в Украине, любит эту землю и считает ее своей.

Даниэла решила посвятить свою жизнь армии ради мужа, хотя до войны никогда не имела дела с этой сферой. Она три месяца проходила обучение в учебном центре под Львовом, а затем попала в один с мужем батальон и начала боевую работу связиста прямо на позициях, никогда не жалев об этом, ведь не могла иначе.

"Хочу быть рядом, чтобы поддерживать не на расстоянии, а именно здесь, где действительно трудно и опасно. Спасибо маме, она меня поняла и поддержала, смотрит за дочкой – и мы за нее спокойны. Она не только замечательная бабушка, а и профессиональный педагог с большим стажем!" – добавила Даниэла.

В мае 2020 года во время одного из боев с террористами любимый Даниэлы получил серьезные травмы и ранения. Но, к счастью, ему удалось выздороветь и теперь он с улыбкой вспоминает поддержку жены в госпитале.

"В Северодонецке ко мне приехала Дана, я не знал, что у нее столько слез. Едва успокоил, говорю: "Жив, все хорошо, не плачь". С детства меня учили верить в себя и любить свое дело. Я это и делаю. А еще благодарен судьбе за счастье любить и быть любимым, растить дочь, защищать Родину, чтобы наши дети и внуки жили в свободной стране. Я в это верю – и знаю, что так и будет!", – рассказал воин.

Кроме того, мужчина мечтает получить специальное образование и стать офицером. Дана же, несмотря на все испытания, поддерживает его в этом и тоже хочет сделать военную карьеру.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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