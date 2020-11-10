Говорить об окончании шестилетней войны и прекращении огня на Донбассе пока нельзя

Историк, ведущий и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал пошаговый план касательно налаживания мира на Донбассе.

По его словам, на оккупированной части нашей страны могут состояться выбора в следующем году, 31 марта. Он считает, что предпосылками для того, чтобы проводить эти выборы, должна быть демилитаризация территорий Донбасса.

Что касается мнения Российской Федерации, так она считает, что решение о налаживании мира в восточной части страны отличается от Минских соглашений. Также Россия со своей стороны требует, чтобы этот документ выполнялся пошагово.

"Сначала – проведение выборов и, соответственно, на следующий день – передача контроля над проблемным участком российско-украинской границы", - подчеркнул ведущий.

Кроме того Снегирев озвучил ошибки, которые допустила власть Украины за последние 7 лет. По его словам, одна из ошибок, которая была у нашей страны, - это настаивание на вопросе безопасности, а потом только – настаивание на проведении выборов.

Снегирев считает, что Украина должна была настаивать на том, чтобы выполнить Минские соглашения в период проведения выборов. По его словам, если вопрос о том, чтобы вернуть оккупированный Крым в Украину, пока не рассматривают, то говорить о прекращении атаки на Востоке – это "передергивать факты".

Также историк подчеркнул, что до того времени, пока в Украину не вернут те 7% донецкой территории, которая находятся в оккупации РФ, война там не будет прекращена.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал всю правду о том, будет ли в Украине вторая волна пандемии коронавируса.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев прокомментировал заявление Владимира Зеленского касательно второго срока правления.

Также Politeka писала, что Дмитрий Снегирев рассказал о том, для чего Максим Степанов говорит об усилении карантина.