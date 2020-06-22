Офис президента Владимира Зеленского готовит украинцев к новым правилам и насилию со стороны властей

Об этом в студии Politeka Online рассказал политический эксперт Дмитрий Снегирев (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Обострение противостояния именно на улицах, а не в стенах парламента, удивительным образом совпадают с заявлениями Ермака о том, что господин Зеленский возможно пойдет на второй президентский срок. Это уже старт не только местных выборов, а соответствующая заявка о том, что действующий глава государства рассматривает возможность выдвижения на второй срок", - отметил аналитик.

Дмитрий Снегирев напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что второго срока не будет. Как предполагает эксперт, президент и его команда планируют задержаться не только на две каденции, а гораздо дольше.

"Глава офиса дает, вбрасывает в общество месседж о возможности такого сценария. Ба, даже объясняет это тем, что грандиозные задумки Зеленского требуют не только одной или двух каденций, а даже больше. То есть, нужно отстраивать определенную вертикаль жесткого президентского подчинения и главное - устанавливать монополию на улице. Именно с этим связаны последние действия властей и под Офисом президента, и непосредственно под зданием Шевченковского суда", - подчеркнул Снегирев.

Политический эксперт отметил, что пока никто не может помешать Владимиру Зеленскому продолжить свой президентский срок, кроме самого народа. А правительство уже готовит механизмы, чтобы сдерживать протесты:

"Кто помешает Зеленскому выдвинуться на должность президента на второй срок? Единственным предохранителем может стать протестный электорат на улице, и вокруг него разворачивается борьба - это установление контроля над уличными протестами. Не случайно с заявлениями Ермака совпадает появление в структуре МВД департамента защиты общества и государства, которое не свойственно министерству. Более того, он дублирует так называемый жандармский департамент внутри СБУ, который контролирует протестные настроения на улице".

По мнению Дмитрия Снегирева, Владимир Зеленский и его сторонники попытаются подмять под себя всех оппонентов, даже если для этого придется идти на радикальные меры.

"На Зеленского не влияют падения рейтингов партии "Слуга народа" или его личных рейтингов. "Этот дождь надолго" - такой основной месседж пытаются продвинуть уже в общество, готовят мнение о том, что будет и вторая каденция, а соответственно будут установлены правила поведения для всех без исключения субъектов политического поля. Или вы играете по нашим правилам или вы вне игры... Или мы используем монополию государства на насилие, что и было продемонстрировано", - подытожил эксперт.

Во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил, что не исключает похода на второй президентский срок. Он заявил, будто одно каденции ему будет недостаточно:



"Я иду на один срок, я вижу, что работа сложная. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать... Я обещал один список, а сейчас, когда мы работаем… этот список пополняется. Поэтому и говорю, чтобы выполнить весь этот список, одного срока недостаточно".

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

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