Ведущий, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев обратился к украинским гражданам и рассказал им о том, придет ли в страну вторая волна эпидемии инфекции коронавируса

Кроме того, Снегирев объяснил, сможет ли Украина выдержать второй локдаун, а также что сейчас происходит на территории страны в период эпидемии китайского заболевания.

Соответствующее видео опубликовали на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

По словам Снегирева, когда власть Франции планирует закрывать большие города, а на территории Украины хотят открыть еще 2 контрольных пунктов въезда-выезда на линии условного разграничения с территориями Донбасса.

Ведущий заявил, что на каждом контрольном пункте в сутки может проходить около 10-15 тысяч граждан.

"Каким образом будет украинская сторона контролировать этот поток?" - обратился к украинским гражданам Дмитрий Снегирев.

Помимо этого, ведущий не обошел стороной и проблему с дефицитом подачи кислорода в больницы Украины. Более того, на сегодняшний день по всей стране существует всего 9,5 тысяч койкомест, на которые правительство установило специальные кислородные оборудования.

Снегирев обратил внимание украинцев и на бюджет страны, дефицит которого достиг уровня в 300 миллиардов гривен, а ВВП находится на уровне 8%. По словам ведущего, если в сутки в Украине коронавирусной инфекцией заболеет около 20 тысяч граждан, то "Украина окажется на грани коллапса".

Ведущий рассказал, что для того, чтобы экономическая ситуация в стране не остановилась, нужно поднять вопрос о детенизации отечественной экономики, а также о блокировании восточной части Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

"Это единственный путь, которым Украина может уберечь себя от второй волны смертельной болезни", - добавил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что Дмитрий Снегирев рассказал, зачем в Украине говорят об усилении карантина.

Как сообщала Politeka, что ведущий Дмитрий Снегирев объяснил, почему Международный Валютный Фонд может отказать Украине в помощи.

Также Politeka писала, что Дмитрий Снегирев предсказал реакцию ЕС на ситуацию со скандалом в КСУ.