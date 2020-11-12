"Сколько может продолжаться весь этот шабаш?"

Карантин выходного дня в Украине делается только для того, чтобы "отмывать" деньги

Такое мнение высказал видеоблогер и предприниматель Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

По словам блогера, на сегодняшний день наша страна ничего, по сути, не делает для того, чтобы бороться с пандемией. Например, в Словении всего за 2 дня сделали тесты на COVID-19 всем гражданам, а в нашей стране это всего лишь бизнес и "отмывание денег".

"Весь мир сейчас сидит на этом COVID-19. Чтобы вы понимали, Словения за 2 дня оттестировала всех граждан, они применили армию, пригласили помочь волонтеров и оттестировали за 2 дня всю страну", - рассказал видеоблогер.

Корнак уверен, что в нашей стране все делают для того, чтобы зарабатывать деньги и строить бизнес. Кроме того, видеоблогер считает, что решение о принятии карантина выходного дня в Украине, - это очень глупое решение.

"Это барыги, черти и козлы. Везде грабят, это правительство не может организовать большое количество тестирования людей. Карантин выходного дня – это дубистика от баранов, это идиотское решение для того, чтобы просто было. Куча бизнеса просто уничтожится", - уверен Сергей Корнак.

Прокомментировал видеоблогер и ношение защитных масок, о которых обязательно говорят постоянно в МОЗ. По его мнению, маски просто сокращают количество кислорода у человека, но никак не помогают ему.

Корнак считает, что защитные маски увеличивают кислотную среду, в которой растут бактерии. А это, в свою очередь, быстрее развивает пневмонию у человека.

"Сколько может продолжаться весь этот шабаш дегенератов? Чистые враги, идиоты, барыги, спекулянты. За что нам все это?" - возмущенно обращается к украинцам блогер Сергей Корнак.

Напомним, что политический аналитик и блогер Сергей Корнак прокомментировал новость о болезни Владимира Зеленского и Андрей Ермака.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак рассказал, что он думает о народном депутате Юлии Тимошенко.

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