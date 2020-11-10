Юлия Тимошенко может стать самостоятельным игроком, который ведет свою игру на политической арене

Видеоблогер Сергей Корнак решил узнать у украинцев, сколько человек сегодня верит лидеру партии "Батьківщина" и депутату Верховной Рады Юлии Тимошенко.

Соответствующее видео Сергей Корнак опубликовал на своем канале в YouTube.

По словам блогера, Юлия Тимошенко достаточно долго находится в политичекой сфере. Он утверждает, что она находилась в кресле премьер-министра, сидела в период правления Виктора Януковича, а освобождена была при Революции Достоинства.

Корнак подчеркнул, что партия Тимошенко является самой старой. Кроме того, Сергей Корнак добавил, что в Украине будут менять главу парламента, так как нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль якобы не будет больше находиться на этой должности.

"Это марионетка, которая доведет страну до кошмара", - отозвался о Денисе Шмыгале видеоблогер.

А вот что касается самой Юлии Тимошенко, то Сергей Корнак считает, что поддержка нардепа Олега Ляшко была просто позорной.

"Это какой-то был зашквар и дикое унижение. Не должны люди так хвататься за бабки и вести себя так подло, униженно", - уверен блогер Сергей Корнак.

Также стоит заметить, что блогер уверен, что Юлия Тимошенко может стать самостоятельным игроком в Украине. По его словам, лидер партии "Батьківщина" будет вести собственную игру в нашей стране.

В свою очередь, многие говорили о том, как лидер БЮТ зависит от украинских олигархов. Раньше говорилось, что Тимошенко много раз замечали на встречах с богатыми личностями. Кроме того, среди политиков шли разговоры и о том, что различные олигархи дают финансы для Тимошенко на каждые выборы.

Напомним, что блогер Сергей Корнак удивлен количеством людей, которые доверяют сегодня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщала Politeka, видеоблогер Сергей Корнак рассказал всю правду о работе судей Конституционного Суда Украины.

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