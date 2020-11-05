В четверг, 5 ноября, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за государственный бюджет страны на следующий год

В связи с этим, политический обозреватель и блогер Сергей Корнак решил рассказать, что такое бюджет и на что были выделены деньги.

Соответствующее видео Сергей Корнак опубликовал на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак напомнил, что за государственный бюджет Украины на 2021 год проголосовали всего 270 украинских депутатов. При этом, он отметил, что партии "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" решили воздержаться. А вот партия "Европейская солидарность" проголосовала "против".

По словам блогера, бюджет является планом на следующий год, который поможет государству развиваться.

"На медицину выделяют 150 миллиардов, на образование - 173, на безопасность обороны – 270 миллиардов и так далее. На содержание кабинета президента добавили 270 миллионов гривен", - подчеркнул политический обозреватель.

Затем Корнак с удивлением и неким возмущением объяснил, почему на украинскую медицину финансов не добавили, зато силовики эти средства получили. По словам блогера, они просто боятся бунтов, а Министерство внутренних дел Украины сейчас сосредоточено в одних руках.

Не обошел стороной Корнак еще и болезненную для Украины тему – тему пенсий. По его словам, в следующем году пенсионеры нашей страны лишатся надбавки из-за того, что в Пенсионном фонде сейчас появилась огромная дыра. Корнак заявил, что дыра в ПФУ сейчас составляет 270 миллиардов гривен.

Политический обозреватель считает, что для того, чтобы наладить ситуацию с экономикой нашей страны, просто печатать деньги не получится. По его мнению, это приведет к огромному обвалу.

"Когда не работает экономика, напечатывание денег – это включили станок, эти бабки украли, на них купили доллары и вывели со страны. У нас доллар будет 50, это крах", - добавил Сергей Корнак.

Напомним, что Сергей Корнак проанализировал результаты голосования на выборах за партию ОПЗЖ.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак высказал свое мнение о том, что сейчас происходит в политической сфере Украины.

Также Politeka писала, что политический обозреватель Сергей Корнак озвучил заработок партии "Слуга народа".