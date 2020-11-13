На Донбассе была зафиксирована тяжелая бронетехника Российской Федерации

Свое мнение высказал ведущий и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на своем канале в YouTube.

Ведущий и историк рассказал, работает ли в восточной части режим прекращения огня, а также, что означает создание новых контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Он подчеркнул, что 27 июля этого года Украина и представители самопровозглашенных республик вместе с Россией подписали мирное соглашение. Согласно этому документу на Донбассе должны прекратить стрелять, поскольку война там идет с 2014 года.

По словам Дмитрия Снегирева, 10 ноября этого года украинская сторона должна была открыть два КПВВ в Донецкой и Луганской областях. В свою очередь, 6 ноября украинский президент вместе с партнерами из Запада официально открыл КПВВ в городе Счастье.

"По моему мнению, открытие двух КПВВ, является элементом компромисса украинской стороны. С 2015 года представители так называемой ЛНР требовали одновременного открытия двух КПВВ и в Счастье, и в Золотом. Тогда, как украинская сторона настаивала, сначала, на открытии КПВВ в Золотом, а в связи с ухудшением ситуации этот вопрос был заблокирован", - отметил ведущий.

Он подчеркнул, что, в соответствии с информацией от СМИ, сегодня на Донбассе продолжают замечать технику. Так, на Востоке заметили присутствие тяжелой российской бронетехники.

"Устойчивое перемирие, о которой рассказывают в средствах массовой информации, фактически, не выполняется. Вопрос безопасности не стоит привязывать в моменте выполнения политических договоренностей", - утверждает историк.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что уже есть новое решение по поводу того, что с 10 ноября должны были заработать все КПП. По его словам, "армия стала заложником политических игр".

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, придет ли в Украину вторая волна коронавируса.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев объяснил, почему в нашей стране могут ввести режим ЧС.

Также Politeka писала, что Дмитрий Снегирев проанализировал выборы в Соединенных Штатах Америки.