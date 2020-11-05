Ведущий, а также сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев дал свои комментарии касательно выборов президента в США

Кроме того, Снегирев решил объяснить украинцам, кто из кандидатов на пост главы Америки выгоден для нашей страны.

Об этом Дмитрий Снегирев сообщает на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

По словам ведущего, с начала президентской кампании в США, в украинских СМИ очень часто всплывают сообщения политологов о том, кого наша страна хочет видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.

Помимо этого, Дмитрий Снегирев дал несколько советов, что нужно делать Украине. Прежде всего, наша страна должна занять нейтральную позицию и вспомнить, что она является независимым ни от кого государством.

"Любое давление на первых лиц государства в моменте нарушения или ненарушения криминальных дел против граждан Соединенных Штатов Америки, которые задействованы в коррупционных схемах на территории Украины, - это является прерогативой правоохранительной системы Украины, а не Соединенных Штатов", - сказал сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Он напомнил о якобы плохом опыте и ошибке Украины, когда она выбрала не того кандидата на предыдущих выборах президента. По его словам, "это ударило бумерангом по самой Украине".

Ведущий подчеркнул, что сегодня существует очень серьезный вопрос касательно того, что Россия создает неприятную ситуацию для Украины. По его словам, из-за РФ наша страна должна реагировать на абсолютно любые сообщения, которые к ней поступают.

"Мы обязаны комментировать присутствие третьей стороны, предоставляя возможность втягивать себя в политические разборки", - добавил в конце ведущий Дмитрий Снегирев.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал украинцам, накроет ли страну второй волной коронавируса.

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