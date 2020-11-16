Иностранцы должны будут покинуть территорию Чехии в определенные сроки

В частности, иностранцы, у которых срок действия шенгенских виз с целью трудоустройства и разрешений на работу на территории Чехии был продлен после 12.03.2020 г. из-за чрезвычайной ситуации, должны были выехать из Чехии самое позднее до 16 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Генеральное Консульство Чешской Республики во Львове, передает Mukachevo.net.

Последний раз время выезда для этих иностранцев был продлен до 16.11.2020 года. Сообщается, что этот срок больше не будет продлен, и поэтому каждый такой иностранец обязан покинуть территорию ЧР самое позднее до 16 ноября 2020 года, то есть остался один день. Иначе любой иностранец, в том числе и украинский заробитчанин, будет считаться находящимся на территории страны нелегально.

По этой причине можно ожидать увеличения спроса на шенгенские визы с целью трудоустройства, в том числе сезонное. Консульство отныне планирует ежедневно принимать не 300, а 400 заявлений на получение этого вида виз через свои визовые центры во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Также ранее сообщалось, что Польша планирует упростить иностранцам процедуру получения официального разрешения на работу. Заробитчанам по новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода, кроме того украинцы смогут легче устроиться на стратегические предприятия.

Помимо этого, на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство дадут до двух месяцев, размеры сборов за выдачу или обмен документов сократят, утратит силу требование лично являться по вопросам предоставления вида на жительство во время эпидемии.

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