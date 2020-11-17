Представители "ЛНР" требуют, чтобы два КПВВ сделали автомобильными

Об этом свое мнение высказал ведущий, историк, а также сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитрий Снегирев объяснил, каким образом коррупция относится к открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда в восточной части страны. Он подчеркнул, что Нормандские соглашения являются обязательствами для открытия КПП в Луганской области.

Не так давно Дмитрий Снегирев говорил о политической стороне открытия КПП поблизости поселка Счастье. Теперь же ведущий обратил внимание на открытие КПВВ недалеко от поселка Золотое.

"Я хотел бы объяснить, что открытие контрольно-пропускных пунктов возможно с согласием всех сторон. Имеется в виду в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, то есть, ни Украина, ни представители самопровозглашенных "ЛНР" или "ДНР" открыть КПВВ не могут. Это согласованный характер действий", - отметил ведущий и историк.

Он подчеркнул, что для того, чтобы открыть КПВВ, то нужно собрать трехстороннюю контактную группу с привлечением международных партнеров. После этого только принимается решение касательно того, где именно ставить эти контрольные пункты, а также обсуждается вопрос безопасности.

Это означает, что нужно обсудить разведение войск, разминирование местности и прекращение конфликта в районе места открытия КПВВ. Ведущий подчеркнул, что представители "ЛНР" требуют, чтобы два КПВВ были автомобильными, пункт рядом со Счастьем не работает сейчас.

"В этом и порылась собака… КПВВ не работают именно потому, что Российская Федерация пытается продвинуть свой план, то есть, одновременного открытия двух КПВВ, которые будут работать, как автомобильные переходы", - подчеркнул ведущий.

Снегирев отметил, что на строительство дороги от КПП Золотого до Северодонецка с государственного бюджета выделили 400 миллионов гривен. Если так получится, что КПВВ не будут работать, то можно будет предположить, что украинская сторона якобы знала об этом заранее.

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