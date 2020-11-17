В Украине из шести тысяч километров дорог было построено только две тысячи

Такое мнение высказал предприниматель, украинский видеоблогер, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер рассказал о конфликте с экс-министром экономики Игорем Уманским, который делал заявление касательно большого строительства дорог. По словам Корнака, на строительство дорог в нашей стране была выделена огромная сумма денег, но появилось только 2 тысячи километров нормальной дороги.

Сергей Корнак напомнил, что Игорь Уманский занимал свою должность всего 3 недели, после чего он подал в отставку из-за того, что на него якобы давят.

"120 миллиардов долларов + 36 миллиардов с ковид бюджета, то есть, 156 миллиардов – это грандиозная сумма. Но Уманский утверждает, что за всем этим строительством дорог стоял руководитель Офиса Президента", - утверждает видеоблогер.

По словам предпринимателя и политического аналитика, скоро наступает зима, поэтому сезон строительства в скором времени закончится, но в Украине до сих пор не построили все дороги.

"Где дороги, Ермак? Они нам все рассказывают, что вот, мы вам дороги строим, холопы, чтобы вы хорошо ходили, чтобы скорые хорошо ездили… А мы тут с вами недовольны. Меня цинизм этих чертей уже раздражает! Мы понимаем, что мы попали в ж*пу, а выхода из нее нет", - подчеркнул видеоблогер.

Также Сергей Корнак отметил, что власть даже на дорогах умудрилась забрать себе большое количество денег.

"Что будем делать, друзья? Я так думаю, что ничего, будем ждать. И посмотреть, что из этого выйдет. У меня нет слов, я поражен, я просто не знаю, что даже вам сказать", - с некой раздраженностью уточнил украинский блогер Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал, что он думает о президентстве Владимира Зеленского.

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Также Politeka писала, что Сергей Корнак прокомментировал решение некоторых городов отказаться от соблюдения карантина выходного дня.