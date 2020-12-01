По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, трехнедельный тотальный локдаун – это лучший способ разорвать цепь передачи коронавирусной инфекции.

Что думают об отмене новогодних праздников киевляне, рассказала репортер YouTube-канала «СОЦ ОПРОС» Оля Билан.

Как это обычно и бывает, мнения горожан разделились.

Банкир Ирина считает, что одни дни необходимо сделать карантинными, а другие нет, чтобы у людей все же была возможность выйти из дома и встретить праздник.

А вот преподаватель Марина была бы рада такому постановлению.

«В первую очередь необходимо сберечь здоровье, как свое, так и детей. Кроме того, Новый год – это семейный праздник, да и мы всегда собираемся семьей. Жаль, конечно, что не будет ёлки на Софиевской площади, но ничего, будем ставить дома», - объясняет она свою позицию.

Преподаватель Андрей придерживается того же мнения: он также отмечает праздник в кругу близких в своей квартире.

«С одной стороны, это хорошо: будет меньше заболевших, с другой – совсем не та атмосфера. Но я все-таки за локдаун, здоровье намного важнее. У меня переболела мама и болеет одногруппник. Хочу, чтобы эпидемия хотя бы не расширялась», - говорит студентка Анна.

Но есть и противники карантинных мер. Бухгалтер Валентина уверена, что Новый год не смогут отменить, да и ёлка должна быть. Студент Михаил утверждает, что подобный шаг правительства все равно ничего не изменит.

«Я отношусь к локдауну категорически отрицательно. Мы с вами люди, нам достаточно той паники, которой развел министр на телевидении. Каждый день одно и то же: пандемия, умерло, столько-то умерло. Я как доктор уже давным-давно узнала, что не умирает такое количество людей, как передает Степанов», - заявляет врач Людмила.

Напротив, руководитель кинопроекта Алекс ссылается на опыт Швеции, из которой недавно приехал. В этом государстве также отменяют все массовые мероприятия, включая Рождество – самый главный день в году. По мнению мужчины, это верное решение.

А бизнесмен Дмитрий призвал всех отмечать Новый год дома, стараться ограничить контакты и беречь свое здоровье и близких.

Ранее сообщалось о том, как во время локдауна будет действовать общественный транспорт.

А экономист Алексей Кущ сделал прогноз относительно последствий локдауна.