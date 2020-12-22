В то время как простые украинцы живут в нищете, а большинство предприятий разворованы, определенная категория приспособленцев продолжает загребать деньги



Об этом рассказал в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев.

Он обратил внимание на то, что государственные управленцы в Украине даже после ухода с высоких должностей не переходят в частный бизнес, ведь там, по словам ведущего, они не нужны.

Ведущий обратил внимание на плачевной состояние, в котором оказалась Украина.

«В стране, где у людей урезается вообще вся социалка – не индексируются пенсии, сокращаются субсидии, не растут 6 лет пособия на детей. Миллионы людей в наше стране не могут себе позволить накрыть просто достойный праздничный стол. Это реалии нашей Украины», - рассказал ведущий.

Однако, Лесев отмечает, что в этих реалиях живут не все.

«В этой же Украине живут приспособленцы. И заметьте одну закономерность – они сосут только из нашего бюджета. В частном бизнесе они никому не нужны. Потому что они умеют делать только две вещи – надувать щеки и воровать», - заявил ведущий.

Он добавил, что такие люди на жизнь не жалуются.

«И все вроде бы у ребят на мази», - добавил ведущий.

Он также рассказал, что в Украине тендеры используются для отмывания денег, а вовсе не для поиска самого выгодного решения поставленных задач. Ведущий подчеркнул, что это одна из серьезных проблем для отечественных госкомпаний.

Напомним, Лесев раскрыл главную опасность для ФОПов уже с 1 января: "Страна получит полное...".

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев указал Владимиру Зеленскому на его ошибки: "Так делают только тупые и недоразвитые".

Также Politeka писала, что Игорь Лесев раскрыл плачевную правду о выборах в США и в Украине.