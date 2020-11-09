Блогер проанализировал, как украинцы следили за выборами в США

Выборы президента в США волновали украинцев больше, чем выборы в нашей стране

Такое мнение высказал Игорь Лесев на канале "НеДобрый вечер" в YouTube.

По словам Лесева, в Украине выборы были аж 25 октября, но граждане даже не знают, на самом ли деле Виталий Кличко вновь стал мэром Киева. Кроме того, он рассказал, как, на самом деле, проходят украинские выборы.

"Сидят три шила на местах и согласовывают кандидатов. Никакой прозрачности, никакой подотчетности", - рассказал украинский блогер.

Далее Игорь Лесев рассказал о том, как протекали выборы президента в Америке. Также он сказал, кто такие американцы, заявив, что они - "ребята не простые, бесконечно наглые".

"Они чмырят не всех, а самых слабых", - с критикой рассказал об американцах Игорь Лесев.

Украинский блогер обратился к гражданам, которые сидели у экранов своих компьютеров и телевизоров, и тщательно следили за тем, кто же станет новым главой Белого дома: Дональд Трамп или Джо Байден.

"Мы сидим, как члены профсоюза борделя и ждем, кто же станет нашим сутенером", - заявил украинский журналист.

По его словам, в головах украинцев есть такая иллюзия по поводу того, что Соединенные Штаты Америки помогут нашей стране бороться с Россией. Лесев считает этот вариант возможным, но в таком случае Америка может вложить гигантские инвестиции, помочь Украине качественно перезапустить свое производство.

Но блогер утверждает, что этот вариант возможен лишь в том случае, когда Украина является субъектом процесса переговоров. Игорь Лесев подчеркнул, что информация о том, кто занял главное кресло Америки, важна только России, Китая или Франции.

По словам украинского журналиста, в этих странах элита принимает решение у себя, а в Украине ничего не предпринимают.

"В нашем борделе, максимум, переклеят обои", - аргументировал свое мнение Игорь Лесев.

Напомним, что блогер Игорь Лесев высказал свое мнение касательно Минских соглашений.

Как сообщала Politeka, журналист Игорь Лесев рассказал, чем занимается руководство "Нафтогаза".

Также Politeka писала, что блогер Игорь Лесев предупредил украинцев об опасности для пенсионеров.