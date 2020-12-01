Украинские ФОПы переживают не лучшие времена, а власть не только не помогает им, но и делает их жизнь сложнее

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он вспомнил о недавней претензии власть имущих о том, что малый бизнес якобы недоплачивает налоги. В то же время ведущий отметил, что власть не видит того, что микробизнес был вынужден взять себя на самообеспечение.

«Он не получает от этого государства ничего. Ни льгот, ни юридической поддержки, ни доступных кредитов…Все отношение у коммерсов с власть сводится только к одному – откупиться и отбиться», - рассказал Лесев.

Он уточнил, что люди, занятые в малом бизнесе вынуждены думать не только о себе, но и о своих семьях.

«Миллионы людей в малом бизнесе только и выживают… И вот теперь «слуги» коммерсам предлагают еще и кассовые аппараты. Инструмент, который будет фиксировать их реальные обороты. По сути – это уничтожение упрощенки. А впереди у нас локдаун. А уже с 1 января кассовые аппараты. Хотя напомню, Рада уже два раза кинула коммерсов с их переносом на 1 год. То есть, это означает, что с Нового года малый бизнес у нас навихнется…Страна получит не увеличение налогов, а повальное разорение коммерсов», - уточнил ведущий.

Он также отметил, что в Украине собранные налоги идут в первую очередь на выплату космических зарплат представителям власти и только после этого на реальные нужды государства.

Напомним, украинцев разоряют драконовскими налогами, кому приходят "письма счастья" и что делать.

Как сообщала Politeka, новые зарплаты обернутся ударом, украинцам придется платить повышенные налоги.

Также Politeka писала, что украинцам готовят денежную компенсацию из-за карантина, кто получит выплаты.