Пока Владимир Зеленский находится в больнице, депутаты его партии предлагают выплатить льготы на 86 миллиардов гривен участникам Майдана

Свое мнение об этом высказал блогер Игорь Лесев на канале "НеДобрый Вечер" в YouTube.

Так, блогер проанализировал видео, которые больной коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский записывает с больницы. По его словам, пока Зеленский записывает видео, депутаты с фракции "Слуга народа" предлагают выделить льготы участникам Майдана размером в 86 миллиардов гривен.

"Владимир Зеленский с палаты №6 нам всем шлет видео-приветики, за его спиной – всегда 2 флага, чтобы мы вдруг не забыли, что мы смотрим не просто на больного, а мы смотрим на больного президента Украины", - заявил блогер в своем выпуске.

Он вспомнил, что в недавнем видео президент обращался к жителям ОРДЛО, причем сделал это на русском языке. В видео Владимир Зеленский сказал этим людям, что "Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова".

Кроме того, Лесев обратил внимание на один из законопроектов касательно льгот.

"Проект Закона про участников Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни… Чудесный проект закона с жирнючим перечнем разных льгот. Там тебе и бесплатный проезд во всех видах транспорта, даже международную поездку следует оплачивать только на 50% …", - подчеркнул Игорь Лесев.

Блогер возмущен, что у государства нет денег на помощь больным коронавирусом, а партия "Слуга народа" предлагает выделить участникам Майдана огромную сумму денег.

"Все эти льготы – это сугубо советский рудимент, они полноценно существовать могут только при планово-социалистической экономике. Нельзя за чей-то счет кому-то раздавать благо, так делают только тупые и недоразвитые. Хочешь кому-то помочь – помоги деньгами", - добавил блогер.

Напомним, что блогер Игорь Лесев сравнил выборы президента в США и в Украине.

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