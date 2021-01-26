Врач гинеколог, маммолог, проктолог Юлия Желтоножская (клиника Mediland) в интервью Сlutch рассказала о том, какой главный симптом может указывать на развитие рака шейки матки.

"К сожалению, рак шейки матки - очень "молодая" и распространенная проблема. Основная симптоматика, которая должна насторожить женщину, это кровянистые выделения после полового контакта. Очень часто на них не обращают внимания, считая, что это "чуть-чуть после месячных", "наверное мы попали в овуляцию" или "месячные вот-вот начнутся". И поэтому женщины могут не посещать врача, таким образом лишь усугубляя состояние.

Шейка матки - это визуальный орган: его можно увидеть, к нему можно прикоснуться и его можно травмировать. Если начинаются процессы онкопаталогий, развивающихся на шейке матки, то при малейшей травме мы получим кровотечение. Даже небольшие кровянистые выделения не в срок месячных являются поводом внепланово прийти к доктору и обследоваться на онкопаталогии шейки матки", - сообщила гинеколог.