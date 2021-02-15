15 февраля 2021 года были подведены итоги экспертного опроса в рамках 25-ой юбилейной общенациональной программы «Человек года-2020».
Как сообщается на официальном сайте программы, ведущий интернет-канала «Politeka.Online» Вадим Герасимович стал одним из претендентов на премию в номинации «Новая генерация года».
«Почти ровесница Независимости, программа «Человек года» — это особое явление в жизни нашей страны. С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, она продолжает активно влиять на процессы формирования и становления отечественной элиты, социально-экономическое развитие, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил украинского и мирового сообщества. Проект демонстрирует силу и величие человеческого духа и вдохновляет на новые свершения каждого, кто верит в себя и будущее своей страны», - говорится в пресс-релизе премии.
Помимо Вадима Герасимовича в номинации «Новая генерация года» соревнуется популярная украинская певица Христина Соловий и популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая.
Вручение наград состоится во время юбилейной Торжественной церемонии «Человек года-2020» в конце мая 2021 года.