Пока Украина не богата и нуждается во внешней помощи - она ​​всех устраивает. Прогресс и развитие может стоить ей дорого.

Такое мнение в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказал футуролог Алексей Толкачев.

«Есть риск, что, если мы вырвемся слишком далеко в нашем прогрессе, то к нам прилетят бомбардировщики и нас объявят какими-то изгоями», - считает футуролог. Он также отмечает, что Украина уже не идет так четко по европейскому курсу, удалилась она и от МВФ, что может вызвать сопротивление извне. Мол, экономика Украины имеет дотационный характер и государство нуждается во внешней помощи.

Толкачев рассказывает о стратегии, которая помогла бы исправить ситуацию. «Мы планировали делать эксперимент, вот с демереджем, в рамках локальной валюты, которую мы хотели привязать в будущем к футураполису, нашему городу будущего», - рассказывает Толкачев. Он также отмечает, что реализовать идею запуска валюты по такой системе планировалось в Черкасской области, а стоит проект примерно 10-20 миллионов долларов.

«Самая большая угроза, которую я пока вижу, это ускорение потребительства и истощение ресурсов планеты», - предостерегает футуролог. Имея деньги на руках, люди хотят от них избавиться, а потому покупают даже те товары, которые им не понадобятся. Справиться с этим, по мнению Толкачева, можно с помощью налогов.

Напоминаем, Китай инициировал арбитражный спор с Украиной на 3,5 млрд долларов.

Ранее Politeka сообщала о том, что потенциал аэрокосмической отрасли Украины потеряно.