Школы будущего не будут иметь оценок и станут местом, где проводят досуг, а не отсиживают, как в тюрьме.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Я не думаю, что будут оценки в будущем. Более того, я мечтаю о том, что образование будет происходить в виртуальной реальности, а школы - как здание, как место - они остануться как клубы для общения детей, где они будут обмениваться своим опытом и знаниями. И вот тогда мы наконец свернем школу к изначальному значению этого слова. В древнегреческом школа - это досуг. Понимаете, насколько все поменялось - если раньше в школе проводили свой досуг, то теперь школа - это тюрьма, где надо отсидеть, занимаясь вообще непонятно чем”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что сейчас дети переживают раннее половое созревание, поскольку возраст сместился.

“И вот когда гормоны прут, когда энергии море - детей заставляют смирно сидеть за партой и выполнять бессмысленные алгебраические какие-то задачи. Это же издевательство над психикой, это надлом. И кстати этот надлом ведет к психологической травме, когда ребенок со школы понимает - не важно чего я хочу, важно что я должен сделать и за что меня похвалят. В этот момент ребенок теряет себя”, - добавил футурист.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, почему современные деньги устарели и что придет им на замену.

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