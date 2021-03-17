Шахтеры ГП «Львовуголь» под стенами Офиса Президента требовали в том числе объяснить причины импорта электроэнергии из России и Беларуси

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Один из вопросов, который сегодня задают шахтеры ГП «Львовуголь» на акции протеста в Киеве, - почему власть снова обманула их с импортом российской электроэнергии. Шахтеры прекрасно помнят, к чему привел импорт российских МВт-ч год назад. Тогда, если кто забыл, 95% шахт находились в простое, поскольку украинский уголь заменили на русском электроэнергией. Шахтеры на несколько месяцев были фактически лишены работы. В то же ловушку власть загоняет шахтеров и сегодня», - отметил нардеп.

По его словам, импорт российской электроэнергии - это один из показательных проявлений тотального кризиса в топливно-энергетическом комплексе страны.

«Это следствие деструктивной политики неконституционного регулятора НКРЕКП, чье руководство погрязло в коррупционных скандалах», - отметил Волынец.

Он добавил, что с начала года на импорт электроэнергии из России и Беларуси потрачено более 900 млн грн, а долги по заработной плате перед шахтерами шахт на сегодня составляют более 1 млрд гривен

«Власть готова финансировать страну-агрессора, оставляя права собственных шахтеров своевременно получать заработную плату и вынуждая их оставлять свои семьи и ехать в столицу, под Офис Президента добиваться выплаты долгов», - подытожил лидер профсоюза горняков.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.