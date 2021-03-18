Украинский язык дает большое преимущество, когда речь идет о защите своей национальной идентичности: без него Украина превратится в копию западного или восточного проекта
Такое мнение высказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев.
Эксперт объясняет, что сейчас тема украинского языка стала предметом политических манипуляций и спекуляций. Следовательно, трудно вывести его из сферы эмоций и говорить рационально. «Украинский язык должен оставаться государственным, потому что это элемент нашей идентичности», - считает Толкачев.
Он объясняет, что язык дает нам преимущество, когда приходится защищать и отстаивать свою национальную идентичность. Например, если убрать культурный пласт Франции, то ее преимуществом и знаковыми точками будут круассаны, Эйфелева башня, шале. Для Украины в аналогичной ситуации это будет украинский язык. Толкачев даже сравнивает его со старинным замком, который требует заботливого отношение потомков. Тем не менее, на это можно было бы рассчитывать где-то в Европе, а в Украине стоит желать лучшего, мол, разберут на кирпичи и построят позорный сарай.
«В мире будущего очень важны крафтовые индивидуальные вещи», - отмечает он. В то же время футуролог говорит, что русский и английский языки уже превратились в массмаркет, украинскому же языку в этой ситуации нужно занять свою позицию.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев прокомментировал идею перевести украинский с кириллицы на латиницу.