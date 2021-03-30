За акцией протеста на Банковой стояло неудовольствие западных партнеров отсутствием надлежащей реакции украинской власти на их пожелания. Так в своем блоге заявил политолог Руслан Бортник, который рассказал о скрытых смыслах действий митингующих 20 марта.

«К пустому зданию ОП, где не было не то, что президента, не было даже уборщиц, пришли правые протестующие. Несколько правых организаций, среди которых структуры, которых стандартно уже связывают с ЕС и с нашими внешними партнерами, в этот раз не ограничились только перформансом и разрисовали ОП, разбили несколько стекол, чем спровоцировали достаточно нешуточный скандал или, как минимум, повод для обсуждения в украинском политикуме», - рассказал Бортник.

Политолог отметил, что Украина уже давно не видела такого накала протеста с такой агрессией по отношению к власти. По его словам, картинка разрисованного фасада ОП, разбитых окон дверей, фаеров на крыше давала тонкий намек на Майдан 2014 и 2004 годов или даже на акцию «Вставай, Украина» эпохи Кучмы.

«Много сегодня версий существует относительно того, что произошло. Попробуем разобраться по сути. Прежде всего, я считаю, что эта акция носила символический смысл. То есть это было определенное послание, открытое письмо от конкурентов, оппонентов и недовольных Зеленским», - считает Бортник.

Он считает, что такое «письмо» отправляли две группы элит одновременно. Это те политики, которые позиционируют себя в правом лагере и ультралибералы, ориентированные на западных партнеров, союз которых позволил собрать на банковой по разным оценкам от 500 до 1500 человек. Политолог объяснил, что элемент символизма он видит в том, что результат протеста напоминает еще времена наскальной живописи, когда человечество имело привычку разрисовывать свои объекты. Поэтому разрисовка ОП является символическим присвоением власти народом.

«Вот эта символическое присвоение ОП через его разрисовывание несет смысл того, что на самом деле власть в Украине принадлежит не Зеленскому или его команде, она принадлежит правым или праворадикальным группам», - заявил Бортник.

Еще один смысл, по его словам — это то, что праворадикальные группы не боятся и способны продавить любую деятельность правоохранительных структур, что они являются именно уличной силой.

«Вот такой набор публичных смыслов читается из этого сообщения. Скорее всего, за спиной всего этого стояло неудовольствие западных партнеров отсутствием надлежащей реакции украинской власти на их пожелания в отношении судебной реформы, руководства Нацбанка, независимости НАБУ и других антикоррупционных структур, вокруг которых сегодня происходит борьба закулисная между властью и западными игроками и ориентирующимися на них ультралиберальным группами внутри нашей страны», - считает Бортник.

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