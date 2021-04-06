Гостиный двор может стать местом встречи ветеранов, но пока он находится в состоянии руины. Его нужно отдать в подчинение киевской власти, которая готова восстановить объект.

Об этом сказал журналист Игорь Луценко в эфире программы “Таран VLOG" с Виктором Тараном .

"В Киеве огромный позор заключается в том, что нет пространства вообще для любых общественных инициатив, и в частности ветеранских. Так что все занято или чиновниками, или бизнесом. Места для того, чтобы что-то делать не ради денег, в том числе, например, ветеранам собираться, или ветеранам собираться с другими гражданами и делиться чем-то - такого в Киеве нет... Ветеранам, которые занимаются национально-патриотическим воспитанием, приходится идти на какие-то такие феерические схемы, чтобы именно этим заниматься - чтобы с молодежью делиться тем, что они уже получили в своей жизни. И Гостиный двор - это один из потенциальных таких моментов, но он сегодня является государственной собственностью", - сказал Игорь Луценко.

Он отметил, что Гостиный Двор находится в подчинении правительства и Фонда госимущества, которые им не занимаются. В результат - он находится в состоянии руины.

"Поэтому очевидно мы просим - давайте что-то делайте, или отдавайте это в Киев, киевская власть хочет и декларирует, что она будто бы может восстановить этот объект", - добавил Луценко.

Как сообщала Politeka , в Киеве реставрировали Арсенальную площадь: что изменилось, фото до и после .