Терорганы Госэкоинспекции продолжают рейды по выявлению фактов незаконной продажи первоцветов. С начала 2021 года выявили 188 таких случаев

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится в новости на сайте ведомства, передает znaj.ua.

«Всего с начала года Госэкоинспекция зафиксировала 188 фактов реализации и сбора краснокнижных цветов. Из них 90 нарушений было выявлено в местах сбора растений, а еще 89 - случаи реализации первоцветов», - рассказал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что цифра, которую удалось зафиксировать, не показывает реальной картины, ведь инспекторы могут проводить рейды только с Нацполіцією.

«В случае выявления правонарушения, инспекторы должны привлечь правоохранителей.

Зато торговцы цветами являются достаточно мобильными: увидев инспекторов они могут быстро собрать товар и покинуть место преступления еще до прибытия полиции.

Поэтому сейчас совместно с Нацполіцією проводится разработка порядка оперативного сотрудничества, что позволит усилить реагирование правоохранителей и обеспечить неотвратимую ответственность нарушителей за экологические преступления. В результате реализация первоцветов станет невыгодной, ведь штраф будет превышать ожидаемый заработок браконьеров», - пояснил Андрей Малеваный.

Он также сообщил, что терорганы Госэкоинспекции продолжают рейды по выявлению фактов незаконной реализации первоцветов.

"Такие мероприятия проводятся совместно с Нацполицией. Во время них фиксируются факты продажи подснежника обыкновенного, крокуса, белоцвета весеннего и других растений, которые входят в Красную книгу Украины и которые запрещено изымать из природной среды.

Сегодня один из таких рейдов проводился инспекцией Столичного округа совместно с журналистами вблизи поселка городского типа Ставище. Был выявлен факт продажи первоцветов, а нарушитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 88-1 Куоап. Он должен уплатить штраф в размере 1700-3655 гривен», - отметил Андрей Малеваный.