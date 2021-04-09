Не можна закривати медіа, але потрібно, щоб ринок і умови роботи в пропагандистських медіа відвертали від них суспільство і рекламодавців.

Про це сказала видавець Елліна Шнурко-Табакова в програмі “Суб’єктивно з Янікою Мерило” .

"Не можна закривати (медіа, - ред.) без суду і слідства. Так само як розстрілювати без суду і слідства. Дуже важливо, щоб і ринок, і умови для роботи в таких проєктах - відвертали суспільство, потенційних співробітників, постійних рекламодавців, від такого роду діяльності. До цього звичайно ж варто додати питання військової цензури", - сказала Елліна Шнурко-Табакова.

Вона зазначила, що всі люблять говорити про те, що в Ізраїлі є військова цензура. І вона дійсно є - це стосується дислокації військ, їх складу і військових операцій.

"Насправді, Україна теж повинна захищати такого роду інформацію. Були проєкти, які допомагали журналістам висвітлювати війну України з Російською Федерацією. Всі способи захисту, які у нас були. І звичайно, хотілося б, щоб вони теж розвивалися", - додала Шнурко.

За її словами, для цього повинна бути воля силових організацій, а також громадян, щоб вони розуміли, що не потрібно репостити фотографії учасників бойових дій або зброї.

Як повідомляла Politeka , Поляков розповів, як США збираються боротися з пропагандою РФ в Україні .