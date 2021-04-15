Кабинету министров Украины нужно перенести сроки реализации Нацплана по сокращению выбросов на угольных электростанциях страны, чтобы избежать роста цен на электроэнергию в 2027 году.

Об этом заявили представители государственной компании «Центрэнерго» и частной компании «Донбассэнерго».

В частности, коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Илларионов сообщил, что в случае реализации НПСВ в текущих условиях Украина лишится большинства энергоблоков ТЭС и будет вынуждена импортировать электроэнергию.

«Что такое электроэнергия из Европы? Никто нам дешево электроэнергию из Европы не продаст. Электроэнергия в Европе стоит дороже, чем электроэнергия в Украине», - сказал Илларионов.

По его словам, дефицит мощности в энергосистеме Украины может составить 6 ГВт летом и до 12 ГВт зимой.

«Получив зимой дополнительный спрос в Европе на 10 гигаватт, цены для Украины будут очень высокие. Мы будем покупать электроэнергию очень и очень дорого. И никакая наша экономика такую электроэнергию не выдержит. Европе, естественно, это выгодно – дополнительный рынок сбыта», - пояснил коммерческий директор.

Он отметил, что компании поддерживают путь к сокращению выбросов при производстве электроэнергии из угля, однако отметил, что в настоящее время государством не определены источники финансирования больших модернизаций и даже, если бы средства были найдены, процесс реконструкции энергоблоков занимает несколько лет.

«Мы уже в теории, даже если сейчас нам дадут деньги, мы не успеем выполнить НПСВ. Европа это сделала за деньги потребителя за 17 лет в среднем, от 15 до 20, разные сроки в разных странах. В среднем это 17 лет. Мы, естественно, даже если мы захотим и вылезем из кожи вон, мы не сможем это сделать. В Германии закрыли угольную генерации, 700 мегаватт, на буром угле местном. Выделили 700 миллионов евро на 2 года. Ребята, у нас денег таких нет и никто нам их не даст», - сказал Илларионов.

В свою очередь, член дирекции Центрэнерго Сергей Колесников добавил, что компания на 90% построила сероочистку на втором энергоблоке Трипольской ТЭС и на это ушло более 7 лет.

«Мы начали в 2013 году. Еще под Нацплан, который не был тогда прописан, еще только разрабатывался. Но в процессе реализации мы столкнулись проблемами технологий… Для реализации Нацплана, пусть необходима государственная программа по его реализации. К сожалению, в текущем Нацплане про финансирование не написано ни одной строчки», - сказал Колесников.

Он отметил, что энергокомпаниям Украины, согласно текущим требованиям НПСВ, придется уже в 2022 году вывести из эксплуатации на несколько лет 11 энергоблоков и это создаст проблемы для энергоснабжения страны в зимний период.

«А дальше больше и больше. Без каких-либо изменений зиму через два года будет очень сложно пройти, если она будет такая, как 2020-2021 году», - подчеркнул представитель Центрэнерго.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. В размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины указывает о невозможности выполнить Национальный план по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблем отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.