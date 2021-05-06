Вот уже давно у всех в Украине на слуху увольнения топ-менеджеров государственных корпораций. Как они могут сказаться на отношениях с США, особенно если учитывать, что сейчас Киев посещает госсекретарь Энтони Блинкен?

Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает военный эксперт Олег Стариков.

«Слёзы мешают говорить, ведь мы потеряли таких выдающихся менеджеров. Мы вроде бы умные люди, а поддались на мифы. Нам обещали: если менеджерам дадут власть и многотысячные зарплаты… А если их уволят, их с радостью возьмут любые мировые корпорации. Вот Милованова уволили – и он никак не найдёт нового места», - говорит Стариков.

По его мнению, и другие топ-менеджеры украинских государственных корпораций не смогут найти себе новые места, поскольку это, по выражению Старикова – люди-пустышки, а все их достижения – не более чем пропаганда.

«Мы потому и проигрываем в информационной войне, что нам можно вбить в головы что угодно. А потом все хватаются за головы. Я не думаю, что эти увольнения – игра на повышение со стороны украинского руководства, для него это было бы слишком сложно. В армии это называют «взводно-ротным мышлением», - когда люди думают только о сегодняшнем дне, но не о завтрашнем», - считает Олег Стариков.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказывал мнение, что Владимир Путин будет делать всё возможное, чтобы не встречаться с Зеленским.

Также Стариков прокомментировал заявление Леонида Кравчука.