В начале своего президентства Владимир Зеленский инициировал активный обмен пленными с Россией, но позднее этот процесс застопорился. Возобновится ли он, и если да, то когда?
Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт и бизнес-консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко.
«Нужно выяснить имена и данные пленных, которые находятся на оккупированной территории. Для этого предназначена миссия ОБСЕ. Этим должен был бы заниматься Красный Крест и другие международные организации. Этого, увы, не произошло – хотя, по моему мнению, этот процесс нужно было активизировать. Но сейчас процесс обмена пленными сдвинулся с мёртвой точки. Хочется верить, что как можно больше украинских граждан вернётся домой, и мы всё-таки придём – рано или поздно, но, конечно, лучше чтобы рано – к формуле «всех на всех»», - говорит гость программы.
Он напомнил, как начинался этот процесс в 2019 году, и как президент Зеленский в аэропорту «Борисполь» приветствовал украинцев, которые вернулись домой с территории России. Но потом процесс пошёл на спад.
«То, что делаются такие шаги – это хорошо. Это показывает, что Минский процесс даёт хоть какие-то плоды. Посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае, обсуждать в Минске нужно в первую очередь гуманитарные вопросы», - считает Александр Мусиенко.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Жуткая авария унесла жизни съемочной группы известного украинского телеканала: кадры с места ДТП
Никитюк не ответила на мольбы победителя "Голосу країни" Лазановского: "Не сложилось..."
"Был конфликт": семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что фактически эскалация военного конфликта на Донбассе продолжается.
Также Мусиенко призвал к созданию на Донбассе демилитаризованной зоны.