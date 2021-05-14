В начале своего президентства Владимир Зеленский инициировал активный обмен пленными с Россией, но позднее этот процесс застопорился. Возобновится ли он, и если да, то когда?

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт и бизнес-консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко.

«Нужно выяснить имена и данные пленных, которые находятся на оккупированной территории. Для этого предназначена миссия ОБСЕ. Этим должен был бы заниматься Красный Крест и другие международные организации. Этого, увы, не произошло – хотя, по моему мнению, этот процесс нужно было активизировать. Но сейчас процесс обмена пленными сдвинулся с мёртвой точки. Хочется верить, что как можно больше украинских граждан вернётся домой, и мы всё-таки придём – рано или поздно, но, конечно, лучше чтобы рано – к формуле «всех на всех»», - говорит гость программы.

Он напомнил, как начинался этот процесс в 2019 году, и как президент Зеленский в аэропорту «Борисполь» приветствовал украинцев, которые вернулись домой с территории России. Но потом процесс пошёл на спад.

«То, что делаются такие шаги – это хорошо. Это показывает, что Минский процесс даёт хоть какие-то плоды. Посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае, обсуждать в Минске нужно в первую очередь гуманитарные вопросы», - считает Александр Мусиенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что фактически эскалация военного конфликта на Донбассе продолжается.

Также Мусиенко призвал к созданию на Донбассе демилитаризованной зоны.