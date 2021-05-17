Каких последствий следует ждать от пенсионной реформы – и в ближайшей перспективе, и в долгосрочной? Свой ответ на этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» даёт экономист, эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

«Запуск пенсионной реформы создаст ещё один долгосрочный ресурс для финансирования экономики, в том числе для наполнения бюджета. Сейчас дефицит Минфина финансируют либо банки, либо иностранные инвесторы. Теперь появится третий источник – пенсионные фонды, которые тоже будут вкладываться в это, и позволят уменьшить долгосрочную стоимость «длинных» денег. Ведь пенсионные деньги – это деньги на тридцать лет», - говорит гость программы.

По его словам, сейчас в нашей экономике вообще нет таких «длинных» денег. Есть международные кредиты, но они – на срок от десяти до пятнадцати лет. А пенсионная реформа поможет снизить стоимость облигаций.

«Пенсионные фонды станут инвестиционным ресурсом для развития, ведь им тоже нужно куда-то инвестировать деньги. К тому же реформа сделает пенсии личным ресурсом граждан, который можно будет передать по наследству. Я считаю, из тех фундаментальных вещей, которые мог бы сделать Зеленский, лучшее – это запуск налога на выведенный капитал и переход к накопительной пенсионной системе. Другое дело, что эти начинания постоянно откладываются на неопределённый срок», - подводит итог Даниил Монин.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал возможность колебания курса гривны.

Также Монин скептически высказался по поводу налога на землю.