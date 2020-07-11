Новий податок на землю несе величезні ризики для малих фермерів, при цьому великі аграрії і агрохолдинки від нього тільки виграють

Про це пише видання « Факти ».

В Україні мають намір ввести податок на земельні паї для рядових власників землі, незалежно від отриманого доходу. Такі нововведення передбачені проектом закону № 3131, який вже схвалив податковий комітет ВР, і рекомендував прийняття документу за основу.

У разі прийняття проекту № 3131 фермерів змусять з кожного гектара щорічно платити до місцевих бюджетів близько 1,5 тис. грн - це 5% від нормативної оцінки землі, за розрахунками авторів законопроекту - незалежно від доходу. Для рядового одноосібнику з його чотирма гектарами це буде означати 6 тис. грн.

Треба сказати, що про даний законопроект вже висловився прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вказавши, що введення податку з гектара землі – передчасно. За словами глави уряду, підвищувати орендну плату, в умовах, коли людям, навпаки, потрібна підтримка з боку держави – неправильно.

У той же час експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данила Монина впевнений, що запропоновані нововведення сильно збільшують навантаження на сільське господарство України

"Фактично будь-хто, хто володіє сільськогосподарською землею або орендує її, повинен заплатити близько 1,5 тисяч за гектар. При тому, що продукції з нього отримує приблизно на 20 тисяч (це якщо говорити про рослинництві). Зараз земельний податок становить 0,3-1% від нормативної вартості землі. Податкове зобов'язання пропонується на рівні 5%. Виходить, що великі господарства нічого не будуть платити за цього мінімального зобов'язанням, погашаючи його іншими податками, зокрема - на зарплату найманим працівникам. А фермери і дрібні господарства, які обробляють землю, не залучаючи робочу силу з боку, виявляться у великому програші, оскільки самі собі зарплату не платять", - пояснив він.

Фахівець переконаний, що від цього законопроекту в першу чергу постраждають дрібні фермери, яким нічого не залишиться, як продавати свої паї.

"Орендарі будуть пропонувати власникам паїв мінімальну ціну оренди - адже якщо ті не здадуть кому-небудь землю, то одразу ж потраплять під великий податок. Фактично для них земельний податок збільшиться в 5-15 разів", - зазначив експерт.

На його думку, великі господарства зможуть диктувати ціни оренди.

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