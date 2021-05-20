Школьные программы по истории наполнены фактами, но учеников не учат их связывать. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказывает историк, кандидат исторических наук Андрей Ницой.

«Детей не учат, что освободительная борьба украинского народа за государственность имела истоками не личный конфликт Богдана Хмельницкого с польским шляхтичем, который сжег его хутор. Это был только повод. А какие были причины этой войны? Школьный учебник не говорит», - объясняет кандидат наук.

Фундаментальных вещей, где формируется критическое мышление ученика, в школьной программе нет.

«Если почитать любой учебник, непонятно, откуда взялись украинцы? Смотрим и видим, что первое, что было у нас – трипольцы. Трипольцы жили две с половиной тысячи лет на этой территории от Карпат до Дона, и потом куда-то исчезли. Учебники не дают ответа, куда девались трипольцы», - рассказывает историк.

Далее он продолжает рассказывать общеизвестные факты:

«Потом приходят киммерийцы, дети знают их по фильму «Конан-варвар». Он начинается с Арнольда Шварценеггера, с диких степей, и далее по тексту. Затем киммерийцы куда-то исчезают. Затем из Китая приходят скифы, живут здесь и тоже исчезают неизвестно куда. После скифов тоже из Китая приходят сарматы, пожили-пожили несколько лет и тоже исчезли. Вместо них пришли готы. Ну, с готами проще, они пришли из Северной Европы, немного здесь у нас посидели. Потом пришли гунны. Гунны выгнали готов, куда-то пошли, потом из Китая вместо гуннов пришли аланы. А потом, исходя из учебника, китайцы закончились, потому что появились славяне», - объясняет Андрей Ницой.

Возникает куча вопросов: «Откуда они появились? Все исчезли, эти семь летописных племен: поляне, древляне, угличи и так далее. И у детей нет понимания: откуда я взялся? Затем эта Русь, как-то произошла Россия, а Русь стала Украиной. И у детей не укладывается четкой картины своего происхождения», - говорит эксперт.

Напомним, Юрий Рыбчинский считает, что может сбыться пророчество: «Россия однажды проснется в Китае».

Как передает Politeka.net, Степанов выступил с заявлением об общенациональном локдауне в Украине.